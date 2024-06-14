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Dünya
AA 14.06.2024 00:01

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: Ölü ve yaralılar var
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivilin yaralandığını ve yaralıların Sur kentindeki hastaneye sevk edildiklerini aktardı.

Saldırı sonucu 3 katlı bina tamamen yıkıldı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasının geçtiği haberlere göre İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ölenlerin sayısı ve kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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