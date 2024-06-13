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Dünya
AA 13.06.2024 23:44

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek aldığı erken genel seçime gitme kararını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu
[Fotograf: Reuters]

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına konuşan Macron, AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağın açık ara farkla birinci çıkmasının ardından erken genel seçim kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçime gitme kararına yönelik, "mümkün olan en demokratik kararı aldığını" savunan Macron, "halkın kendisini ifade etmelerine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu" vurguladı.

Macron, uluslararası alanda zayıfladığına inanmadığını kaydederek, mevkidaşlarının, erken genel seçim amacıyla Ulusal Meclisi feshetme kararı almasını "cesurca" bulduklarını ifade etti.

"Olimpiyat Oyunları" vurgusu

Bu yaz başkent Paris'te düzenlenecek olimpiyatların 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerdeki oylar üzerinde etkili olacağına inandığını söyleyen Macron, "halkın oy verirken Olimpiyat Oyunları'nı da göz önünde bulunduracaklarını" düşündüğünü belirtti.

Emmanuel Macron, Fransızların "hiç hazır olmayan liderler" istemediğine dikkati çekerek, "Olimpiyat Oyunlarının kötü gitmesini istediklerini sanmıyorum." dedi.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Emmanuel Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

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