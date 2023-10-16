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Dünya
Reuters 16.10.2023 09:29

İsrail, Lübnan sınırına komşu köyleri boşaltıyor

İsrail, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyün sakinlerini tahliye ediyor.

İsrail, Lübnan sınırına komşu köyleri boşaltıyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırında artan çatışmaların ardından Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyün sakinlerini tahliye etme planının hayata geçirildiğini duyurdu.

Bu köylerden biri olan Ştula köyü, dün Pazar günü Hizbullah'ın füze saldırısına maruz kaldı.

İsrail medyası bir sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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