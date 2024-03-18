ºC
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 12:42

İsrail-Lübnan sınır hattındaki çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri tesise ve altyapıya saldırılar düzenlediğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçları top atışlarıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail-Lübnan sınır hattındaki çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Ramiye bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri yapı ve gözlem noktasını vurdu.

Ayrıca, dün de Nakura bölgesinde Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah da İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçlara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlerin desteklenmesi amacıyla dün akşam saatlerinde El Malikiye bölgesine giren İsrail ordusuna ait araçlar top atışlarıyla hedef alındı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
Sıradaki Haber
Avustralya Temsilciler Meclisinde hükümet, Gazze'deki "soykırımı" desteklediği gerekçesiyle protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Marmara'da yağışlar yüzde 56 azaldı
13:44
Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti
13:38
Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez
13:38
Zaferin 109 yıllık mirası Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde yaşatılıyor
13:32
Mossad Hamas'ın ateşkes teklifini görüşmek üzere Katar'a gidiyor
13:31
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ