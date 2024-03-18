ºC
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 12:27

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev Putin'i telefonla arayarak seçimde elde ettiği zafer nedeniyle kutladı ve başarılar diledi.

Putin de tebrikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine duydukları güveni dile getiren Aliyev ve Putin, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Putin, ülkesindeki seçimleri kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 87,29 oyla kazanmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Marmara'da yağışlar yüzde 56 azaldı
13:44
Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti
13:38
Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez
13:38
Zaferin 109 yıllık mirası Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde yaşatılıyor
13:32
Mossad Hamas'ın ateşkes teklifini görüşmek üzere Katar'a gidiyor
13:31
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ