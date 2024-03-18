Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev Putin'i telefonla arayarak seçimde elde ettiği zafer nedeniyle kutladı ve başarılar diledi.

Putin de tebrikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine duydukları güveni dile getiren Aliyev ve Putin, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Putin, ülkesindeki seçimleri kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 87,29 oyla kazanmıştı.