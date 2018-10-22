İsrail kuvvetleri Gazze sahilinde 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, ablukayı deniz yoluyla kırma eylemlerinin 13'üncüsünü düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanma şekillerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı.

Ayrıca, Gazze Limanı'ndan hareket eden 21 tekne, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmişti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA