İsrail, kara saldırısı öncesinde Refah'a sığınanları çıkarmak için 40 bin çadır satın alıyor

The Times of Israel'e göre İsrail, Refah'a beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'deki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınan Filistinlileri çıkarmaya hazırlanıyor.

İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in saldırı öncesi Filistinlilerin Refah kentinden çıkarılmasına hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın aldığını doğruladı.

Satın alınması planlanan çadırların Refah'a saldırı hazırlıklarının parçası olduğunu belirten yetkilinin açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından geldi.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyu karşı çıkmasına rağmen, İsrail, Refah'ta dört Hamas taburunun konuşlandığını ve bölgeye kara saldırısı yapılmadan "savaşın hedeflerine ulaşamayacağını" savunuyor.

İsrail uzun süredir Filistinlilerin bölgeden çıkarma planı olduğunu açıklarken, Savunma Bakanlığı dün çadır tedariki için ihale ilanı yayınlamıştı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.