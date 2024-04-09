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Dünya
AA 09.04.2024 12:34

Fransız siyasetçi Kazib Filistin'e desteği nedeniyle karakola çağrıldığını duyurdu

Fransa'da eski cumhurbaşkanı aday adayı ve siyasetçi Anasse Kazib, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle karakola çağrıldığını belirtti.

Fransız siyasetçi Kazib Filistin'e desteği nedeniyle karakola çağrıldığını duyurdu
[Fotograf: AA]

Kazib, X hesabından yaptığı açıklamada, "terör propagandası" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Ekim 2023'te Filistin ile dayanışma amacıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle karakola çağrıldığını, 6 Nisan'da öğrendiğini ifade etti.

Fransız siyasetçi, "Gazze'ye birkaç gıda kolisi gönderiyormuş gibi davranan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, öte yandan terörle mücadele adı altında ülkesinde Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlere savaş açtığını" savundu.

Kazib, Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) partili bir diğer aktivistin de kendisiyle benzer gerekçelerle ve aynı gün karakola çağrıldığını belirtti.

Karakola gideceği tarih hakkında bilgi paylaşmayan Kazib, Fransa'da 2022'de cumhurbaşkanı seçiminde Revolution Permanente partisinin aday adayı olmuştu.

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