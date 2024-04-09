Fransız siyasetçi Kazib Filistin'e desteği nedeniyle karakola çağrıldığını duyurdu

Kazib, X hesabından yaptığı açıklamada, "terör propagandası" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Ekim 2023'te Filistin ile dayanışma amacıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle karakola çağrıldığını, 6 Nisan'da öğrendiğini ifade etti.

Fransız siyasetçi, "Gazze'ye birkaç gıda kolisi gönderiyormuş gibi davranan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, öte yandan terörle mücadele adı altında ülkesinde Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlere savaş açtığını" savundu.

Kazib, Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) partili bir diğer aktivistin de kendisiyle benzer gerekçelerle ve aynı gün karakola çağrıldığını belirtti.

Karakola gideceği tarih hakkında bilgi paylaşmayan Kazib, Fransa'da 2022'de cumhurbaşkanı seçiminde Revolution Permanente partisinin aday adayı olmuştu.