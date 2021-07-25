İsrail'in "El Al" ve "İsrair" hava yolu şirketleri, Fas'ın turizm kenti Marakeş'e ilk direkt seferlerini gerçekleştirdi.

Rabat ile Tel Aviv arasında Aralık 2020'de ABD'nin aracılığıyla imzalanan normalleşme anlaşması kapsamındaki bu gelişmeye ilişkin İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov tarafından bir açıklama geldi.

Razvozov, "Bu rota, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye yardımcı olacak" dedi.

Fas: 200 bin İsrailli turisti bekliyoruz

Pandemi nedeniyle geçen yılı büyük kayıplarla kapatan İsrail'in kamu hava yolu şirketi El Al, Boeing 737 uçaklarıyla Fas'a haftada 5 sefer düzenleyeceğini açıkladı.

İsrair ise Marakeş'e haftada 2 sefer düzenleyecek.

Faslı hava yolu şirketi Royal Air Maroc ile İsrail'in Akia şirketlerinin de iki ülke arasında direkt uçuşları gelecek ay başlatması öngörülüyor.

Fas Turizm Bakanı Nadia Fettah Alavi, mart ayında yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında direkt uçuşların başlamasıyla bu yıl 200 bin İsrailli turist beklediklerini açıklamıştı. Fas, pandemiden önce yıllık 13 milyon turisti ağırlıyordu.

Fas yüzyıllar boyunca Yahudilere ev sahipliği yaptı

Fas, yüz yıllar boyunca Orta Doğu'daki en büyük ve en zengin Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapmıştı. Ancak 1948'te İsrail'in Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla bu topluluğun büyük bir kısmı oraya göç etmişti.

Bugün yaklaşık 3 bin Yahudi vatandaş Fas'ta yaşamaya devam ediyor. Yüzbinlerce İsrailli de Fas kökenli olduğunu belirtiyor.

Fas'ın Batı Sahra bölgesinde iddia ettiği egemenlik hakkı, İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşması karşılığında eski ABD Başkanı Donald tarafından kabul edilmişti.

Böylece 2000 yılında patlak veren intifada sonrası düşük seviyeye çekilen Fas-İsrail diplomatik ilişkileri, açılan yeni irtibat bürolarıyla yeniden canlandırıldı.