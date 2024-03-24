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Dünya
AA 24.03.2024 17:16

İsrail, içerisindekileri zorla çıkarmak için Gazze'de Emel Hastanesine sis bombası attı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesinde bulunan sağlık ekipleri, hastalar ve zorla yerinden edilenleri dışarı çıkmaya zorlamak için sis bombası attığı belirtildi.

İsrail, içerisindekileri zorla çıkarmak için Gazze'de Emel Hastanesine sis bombası attı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Emel Hastanesine yönelik müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri insansız hava araçlarıyla (İHA) "hastanenin içinde bulunan herkesin çıplak şekilde dışarı çıkması" çağrısı yaptı.

İsrail ayrıca sağlık ekipleri ve hastaların yanı sıra zorla yerinden edilenleri dışarıya çıkarmak için Emel Hastanesine sis bombası attı.

Hastanede bulunan zorla yerinden edilmiş bir Filistinli, başından yaralandı.

İsrail güçleri, araçlarla hastane kapılarının önüne toprak bariyerler kurdu.

İsrail ordusundan Emel Mahallesine saldırı başlatıldığı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iç istihbarat servisi ŞABAK (Şin-Bet) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Emel Mahallesine saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının 40 hedefi vurduğu aktarılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan hedefler arasında askeri binalar, tüneller ve diğer askeri altyapılar da bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Paraşütçüler Tugayı'nın ocak ayının sonunda da El-Emel Mahallesine ve Han Yunus'un batısındaki bazı bölgelere girdiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Han Yunus'taki Emel Hastanesi ile Nasır Hastanesinin çevresine baskın düzenlemiş, ateş açmıştı.

Filistin Kızılayı, acil operasyon odasında görevli Emir Ebu Ayşe'nin, Emel Hastanesinde görevi başında iken İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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