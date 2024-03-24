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Dünya
AA 24.03.2024 17:11

BM: ABD'nin UNRWA'nın fonunu 2025'e kadar durdurması, Gazzelieri olumsuz etkileyecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD'nin Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durdurmasının, Gazze ve bölgedeki Filistinli mülteciler için olumsuz etkilere yol açacağını duyurdu.

BM: ABD'nin UNRWA'nın fonunu 2025'e kadar durdurması, Gazzelieri olumsuz etkileyecek

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresinde dün kabul edilen geçici bütçe tasarısıyla UNRWA fonunun Mart 2025'e kadar durdurulması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UNRWA fonlarında oluşacak bir finansman açığının derin travmaların yaşandığı bir dönemde gıda, barınma, temel sağlık hizmetleri ve eğitime erişimi tehlikeye atacağını vurgulayan Lazzarini, "Bu karar, Gazze ve bölgedeki Filistinli mülteciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

Lazzarini, UNRWA'ya destek veren bazı ABD Kongresi üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e teşekkür ederek, "Kalıcı bir siyasi çözüm bulunana kadar, Filistinli mültecilerin haklarının korunması amacıyla BM Genel Kurulu tarafından UNRWA'ya verilen yetkiyi, bağışçılar ve ortaklarımızla birlikte uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi, 22 Mart'ta 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etmişti.

Mart 2025'e kadar ABD tarafından UNRWA'ya herhangi bir fon sağlanmasının yasaklanması yer alan tasarıda, Demir Kubbe füze savunma sisteminin takviyesi için 80 milyon dolar dahil İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesi öngörülüyor.

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