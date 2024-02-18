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Dünya
AA 18.02.2024 16:37

İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle kabul edildi.

İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar aldı
[Fotograf: Reuters]

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamada, uluslararası camiada Filistin devletinin tek taraflı tanınması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle onaylandı.

Karar metninde, “İsrail’in Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz ettiği, çözüme ulaşılacaksa taraflar arasında ön koşulsuz direk müzakerelerle olması gerektiği” aktarıldı.

İsrail’in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceği, Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağı ve bunun gelecekteki “herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı” vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.

Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.

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