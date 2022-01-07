Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Negev Hapishanesinde COVID-19'a yakalanan Filistinli mahkumlara ilişkin bilgi verildi.

Negev Hapishanesindeki 25 Filistinli mahkumun COVID-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Batı Şeria'da 116 kişide Omicron varyantına rastlandı

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da 116 kişide daha COVID-19'un Omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.

Söz konusu varyantın hızla yayıldığı kaydedilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında bugüne kadar toplam 242 kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana 472 bin 32 vaka tespit edildi, 4 bin 967 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.