Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gilboa hapishanesindeki 61 Filistinli tutuklunun COVID-19'a yakalandığı belirtildi.

Aynı hapishanede dün de 12 Filistinli tutuklunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılan açıklamada, Gilboa'daki toplam vaka sayısının 73'e çıktığı ifade edildi.

Gilboa'ya ziyaretlerin yasaklandığı ifade edilirken, yaklaşık 360 kişinin tutulduğu hapishanede, COVID-19 vakalarının yükselmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Son vakalarla birlikte İsrail hapishanelerinde COVID-19'a yakalanan Filistinli tutukluların sayısının 104'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 39'u kadın, 155'i çocuk olmak üzere 4 bin 400'e yakın Filistinli bulunuyor.

Filistinli gruplardan vaka artışıyla ilgili uyarı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında COVID-19 yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa hapishanesinde çok sayıda Filistinli mahkumda COVID-19 tespit edilmesinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, mahkumlara gerekli tıbbi ve insani bakımın sağlanması için acele edilmedikçe bu durumun çeşitli düzeylerde korkunç sonuçları olacağı uyarısı yapıldı.

Hamas, hapishanelerdeki ve gözaltı merkezlerindeki sağlık koşullarından İsrail hükümetini ve liderlerini sorumlu tuttu.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına, tutukluların korunması ve virüse yakalananların tedavi edilmesi için harekete geçilmesi çağrısı yapılan açıklamada, tutukluların müdafaası ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmanın, İslami Cihad'ın ulusal önceliği olduğu vurgulandı.