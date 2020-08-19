Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail güçlerinin saldırısında 5 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere saldırısında 5 Filistinli yaralandı.
Ramallah'ın Tarmusa beldesinde düzenlenen bir festivalde, "ilhak" planı ve normalleşme anlaşması protesto edildi.
Belde çevresine gelen İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Çıkan olaylarda İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
İsrail güçleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.
Etiketler: İsrail güçleri Batı ŞeriaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:46
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