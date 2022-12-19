Filistin Radyosunun aktardığına göre, İsrail ordusunun, bir süre önce Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampına düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genç, müdahalelere rağmen kurtarılamladı. Ölen kişinin Filistinli direniş örgütü İslami Cihad Hareketi’ne mensup olduğu bilgisi verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren Filistinli, 23 yaşındaki Tamer Neşerti.

İsrail ordusunun baskınları

İsrail ordusu, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bu baskınlarda özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı verilere göre, BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022, "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti.