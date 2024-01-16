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Dünya
AA 16.01.2024 14:03

İsrail güçleri Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail güçleri Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, 228'inci Yedek Tugay'ın Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.

Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaların daha da artması ihtimaline hazırlıklı olduklarını söyleyen Gordin, "İleriye yönelik hazırlık ve değerlendirmeleri sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz." dedi.

Şu anda Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için on binlerce askerin konuşlandırıldığını aktaran Gordin, şimdiye değin sınırda çok sayıda hedefi vurduklarını ifade etti.

Gordin, sınır bölgesindeki İsrail güçlerinin, "Hizbullah'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak ve sınırdan uzaklaştırmak" için çalıştığını kaydetti.

Tatbikatta Lübnan'a saldırının simüle edildiği aktarıldı ancak detay verilmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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