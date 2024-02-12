İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Beytüllahim'in batısındaki Bettir beldesi girişinde Rami Raşid el-Batha'yı göğsünden ve karnından vurduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Kızılay ekipleri vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine intikal etti ancak İsrail güçleri buna engel oldu.

Ambulansta hayatını kaybeden Filistinlinin naaşının halen İsrail güçlerince alıkonulduğu dile getirildi.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.