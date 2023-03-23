Görgü tanıkları, Tulkerim'in Şufa köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 25 yaşındaki Ebir İmad Ebu Hatice'yi silahla vurduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise kurşunla başından yaralanan Ebu Hatice kurtarılamadı.

Filistinli Ebir İmad Ebu Hatice, İsrail saldırısıyla bu yılın ramazan ayında hayatını kaybeden ilk Filistinli oldu.

İsrail güçleri, son aylarda sık sık Nablus ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor, baskınların ardından çıkan olaylar zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.