Başbakanlıktan sorumlu Bakan Felix Bolanos, Çin Devlet Başkanı Şi'nin daveti üzerine Başbakan Sanchez'in, 30-31 Mart'ta bu ülkeye gideceğini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çin'in olası bir ara buluculuk için kilit rol oynadığını söyledi.

Sanchez ve İspanya'nın "dünya sorunlarının çözümünde şüphe götürmeyen bir ağırlığının olduğunu" savunan Bolanos, İspanya'nın 1 Temmuz'da devralacağı Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının yanı sıra ikili ekonomik ve ticari ilişkiler açısından da Çin ziyaretinin önemli olduğunu ifade etti.

Sanchez'in ilk olarak Hainan bölgesinde Boao Asya Forumu'na katılacağı, sonrasında da başkent Pekin'e geçeceği bilgisi paylaşıldı.

İspanyol basını ise Sanchez'in Çin ziyaretinin, Şi'nin Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşecek olmasına dikkati çekti.