İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyi ile doğusunda ilerlemeye çalışıyor

İsrail ordusu,1 Kasım'da kara operasyonlarının daha da genişletilmesine hazırlık amacıyla topçu birlikleri, savaş uçakları ve savaş gemileriyle karadan nüfuz ettiği bölgelerin çevresini bombalamayı yoğunlaştırdı.

Gazze kentinin kuzeybatı ve güneydoğu eksenlerinde yoğunlaşan bombardımanda, yollar, tarım arazileri ve boş evler hedef alındı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze kenti içerisinde operasyonlar düzenlediğini ve şehri çevrelediğini bildirdi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, "Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli askeri kaynaklar, 31 Ekim'de ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine yaptıkları açıklamada, Gazze'ye kara operasyonunun başlamasından bu yana 20 binden fazla İsrail askerinden oluşan iki zırhlı ve piyade tümeninin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait tanklar ve zırhlı araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan Gazze kentinin kuzeyi ile doğusunda ilerlemeye çalışıyor.

Kentin kuzeyinde Beyt Hanun'da ilerleyen, güneyde ise Zeytun Mahallesi'nde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu, güneydoğu ile kuzeyden gelen güçlerini sahil şeridinde birleştirerek Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı planlıyor.

Kuzey ekseni

Gazze Şeridi'nin kuzeybatı kesimindeki İsrail güçleri, güneye doğru girdi. Sahile paralel uzanan Reşid Caddesi'nde ilerleyen İsrail güçleri, El-Halidi Camisi'nin bulunduğu bölgenin yakınlarına kadar ulaştı. Gazze kentinin kuzey kesiminde ise Nasr Caddesi uzantısındaki El-Makvasi kuleleri bölgesine doğru ilerleyerek, Gazze kentinin sınırlarına kadar ulaştı.

İsrail güçlerinin kuzeybatıda ilerlediği bölgelerde, ordu, yoğun hava saldırıları düzenlerken, sık sık aydınlatma bombaları atıldı. Filistin direniş güçlerinin hareket bölgelerinin ortaya çıkarılması için atılan aydınlatmalarla önceki gece Gazze kenti adeta gündüze çevrildi.

Bölge ağır silahlarla yoğun atışlara ve füze saldırılarına sahne olurken, İsrail güçlerinin ilerlediği Beyt Hanun beldesinde çatışma sesleri yükseldi.

İsrail güçlerinin ilerlediği bu bölgeler, sivillerin bulunmadığı, çoğunlukla boş tarım arazilerinin olduğu bölgeler ya da İsrail uçakları tarafından tamamen yıkılan ve boşalan sivil yerleşim yerlerinden oluşuyor.

Güney ekseni

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze kentinde son iki gündür Zeytun Mahallesi ve Tel el-Heva bölgesine yoğun saldırılar düzenledi. Bu bölgeye doğru karadan sınırlı bir şekilde giren İsrail güçleri, Hamas'a bağlı Kureyş askeri noktasının güney tarafının yakınlarına doğru ilerledi.

Zeytun Mahallesi'ndeki bu askeri nokta, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine doğru uzanan Selahaddin Caddesi'nin paralelinde sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi'ni dikey olarak bağlayan 10. Cadde üzerinde yer alıyor.

İsrail güçlerinin batıya doğru bu bölgede ilerlemesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için sahil şeridinde yer alan Reşid Caddesi'ne ulaşmaya çalıştığını gösteriyor.

İsrail güçlerinin batıda da girdiği bölgeler, meskun yerler değil, tarım arazileriyle sınırlı.

Öte yandan Filistin direniş güçleri ise İsrail tankları ve zırhlı araçlarını tanksavar füzelerle hedef alıyor. Bunun yanı sıra İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.