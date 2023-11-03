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Dünya
AA 03.11.2023 14:07

Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı eylülde artarak yüzde 6,5 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
[Fotograf: AA]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, eylülde değişmedi.

Avro Bölgesi'nde ise ağustosta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, eylülde yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, eylülde İspanya'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 7,8, İtalya ve Estonya'da yüzde 7,4, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı eylülde 13 milyon 26 bin olarak gerçekleşirken, bunun 11 milyon 17 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 741 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 232 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14 olarak ölçüldü.

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