Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korumaları, bu sabah bir İsrail polisinin Yahudilerin dini başlığı kipayla Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine mescidin kapılarını kapattığını açıkladı.

İsrail polisi camiye girişi engelledi

İsrail polisinin Kubbetu’s Sahra'nın etrafını kuşattığını ve Müslümanların mescide girişine izin vermediğini belirten Dibs, görevliler ile namaz için giden Müslümanların mescidin içinde olduğunu söyledi.

Dibs açıklamasında “Mescid-i Aksa korumaları, başında Kippa ile girme girişiminin ardından Kubbetu’s Sahra’nın kapılarını kapattı” ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'yi darbettiler

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'yi darbetti.

İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisince darbedilen Şeyh Kisvani'nin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kisvani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dibs, Mescid-i Aksa Müdürü'nün tedavisinin hastanede devam ettiğini aktardı.

Tarım Bakanı Uri Ariel baskın düzenledi

Öte yandan Dibs, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ile beraberindeki 15 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini aktardı.

Dibs, İsrailli Bakan ve beraberindeki Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın avlularında tur attığını vurguladı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, daha önce de beraberindeki fanatik Yahudilerle birçok defa Harem-i Şerif'in avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa'nın önemi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA