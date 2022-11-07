Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Koordinatörü Zekeriya Bekr, yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde avlanan Filistinli balıkçılara ateş açtığını belirtti.

İsrail'in yılbaşından bu yana saldırılarını artırdığını ifade eden Zekeriya Bekr, saldırılarda şimdiye kadar 24 balıkçının yaralandığını, bu sürede 59 Filistinlinin gözaltına alındığını, bunlardan 54'ünün daha sonra serbest bırakıldığını ayrıca 22 tekneye de el konulduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.