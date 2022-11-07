Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinlilere ait inşa aşamasındaki bir evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıktı.

Filistinli “Tavil” ailesine ait olduğu belirtilen evin yıkımı sırasında çevrede güvenlik önlemi alan İsrail güçleri, Filistinlilerin yıkım alanına yaklaşmasına engel oldu.

Kudüs'teki İsrail belediyesinden yıkıma ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.