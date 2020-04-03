Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı
[Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi | Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi bu sabah evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.
Bakan Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, baskın sırasında evin dış ve iç kapılarının kırıldığı, evin içinde köpeklerle arama yapıldığı, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el konulduğu kaydedildi.
Arama sırasında eve zarar verildiği aktarılan açıklamada, Bakan Hedmi'nin sorgulama merkezine götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi.
Bakan Hedmi, son 1 yılda 4'üncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.
Etiketler: Fadi El-Hedmi filistinli bakanSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 09:48
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