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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etti.
İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Filistinlinin aracını kontrol noktasında bekleyen bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıya uğrayan polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, İsrail güçlerinin vurduğu Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail polisi, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Etiketler: israil filistin Doğu KudüsSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
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