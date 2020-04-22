Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırılarında 11 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde 3 ayrı noktaya düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un merkezi, Sançarak ve Suzma Kale ilçelerine eş zamanlı silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 11 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 1'inin de Taliban tarafından rehin alındığını belirtti.
Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: taliban sar-i pul saldırı AfganistanSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:34
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