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Dünya
AA 22.08.2023 11:00

İsrail güçleri Batı Şeria'da 47 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 47 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenledi.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki bir beldeye düzenlenen baskında 16 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri El Halil'de 12, Kalkilya'da 6, Nablus'ta 5, Cenin'de 4, Tulkerem'de 3 ve Selfit'te de bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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