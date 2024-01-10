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Dünya
AA 10.01.2024 15:44

İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal atındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da dünden bu yana 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısı 5 bin 780'e ulaştı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla, İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükselmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli öldürüldü.

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