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Dünya
AA 03.08.2023 12:31

İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil ve diğer bazı kentlerinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenledi.

İsrail güçleri, El Halil kenti ve beldelerinden 16 Filistinliyi, Kalkilya kentinde de 2'si kardeş olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 5 kişinin, Nablus'ta da 1 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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