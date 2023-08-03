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Dünya
AA 03.08.2023 12:18

Fransa'da Müslüman gence şiddet uygulamakla suçlanan polislerin yargılanmasına başlandı

Fransa'da, 2 Temmuz'daki protestolarda Hedi isimli Müslüman gence toplu şiddet uyguladığı ve kafatasında göçüğe yol açan mermiyi attığı gerekçesiyle yargılanan polislerden biri, o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etti.

Fransa'da Müslüman gence şiddet uygulamakla suçlanan polislerin yargılanmasına başlandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Le Figaro'nun haberine göre, Aix-en-Provence Temyiz Mahkemesi'nde, polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nael M. isimli genç için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde Hedi isimli Müslüman gence toplu şiddet uygulamak ve onu yaralamakla suçlanan 4 polisin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu polislerden biri, mahkemede, Müslüman gencin yaralandığı günkü gösteride bir plastik mermiyi ateşlediğini itiraf etti.

Polisin avukatı Pierre Gassend ise Müslüman genci yaralayan merminin, müvekkilinin silahından çıkan mermi olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını savundu.

Diğer yandan polislerin, duruşmanın kapalı yapılması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, polislerin tutuklu yargılanmalarının devamına karar verdi.

Süreç

Ülkede, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak 2 Temmuz'da Marsilya'da düzenlenen gösterilerde Hedi adlı Müslüman gence toplu şekilde şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux da polislerin gözaltına alınmasını eleştirmiş, "Yargılama sonucu netleşmeden bir polis memurunun demir parmaklıklar arkasında yeri yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Müdürü'nün bu sözleri Fransa'da "hukuk üstünlüğünün ihlaline yol açtığı" gerekçesiyle siyasiler ve hukukçuların tepkilerine yol açmış, günlerce tartışılmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin yaptığı açıklamada herkesin yasalar önünde "eşit" olduğunu ifade etmişti.

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