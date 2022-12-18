Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinli bir baba ile oğlunu gözaltına almak için Nablus'taki Askar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli baba ve oğlunun evini saran İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren kamptaki gençler arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi gerçek mermiyle, birini de plastik mermiyle vurarak yaraladığını açıkladı.

Nablus'taki Kızılay ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Açıklamaya göre, baskın sırasında 15 kişi de İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.