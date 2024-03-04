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Dünya
AA 04.03.2024 09:41

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu boynundan ve göğsünden vurulan 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şelbek isimli Filistinli genç şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Kalendiye Mülteci Kampı'nda yaşayan Ebu Şelbek, El-Emari Mülteci Kampı yakınlarında çıkan çatışmada İsrail güçlerince vuruldu.

El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir araca el koydu, çok sayıda eve zorla girdi. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı, askerler baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açtı.

Buna göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 420'ye yükseldi.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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