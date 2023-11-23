Az Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 21:31

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu göğsünden gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki bir çocuğun göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da Beyta beldesindeki çatışmada ağır yaralanan 12 yaşındaki Muhammed İbrahim Fuad Udeyli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 229'a yükseldi.

Söz konusu saldırılarda Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2 bin 900 Filistinli de yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Batı Şeria
Sıradaki Haber
Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, inşaattan düşüp öldü
23:17
"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı
22:55
Erzincan'da kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:22
Küçükçekmece'deki patlamaya sprey kutuları neden olmuş
22:16
Ankara'da 24,3 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
22:40
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ