Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında bulunan Berkin beldesinde bir Filistinlinin, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü açıklandı.
İsrail askerlerinin, Berkin beldesine baskın düzenlediği sırada Filistinli gençlerle aralarında çatışma çıktı. İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahale etti.
Çatışma sırasında boynundan ve göğsünden gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin 26 Eylül'deki baskınlarında da 2'si Berkin beldesinden olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail güçleri, arandığını iddia ettiği Filistinlileri gözaltına almak amacıyla sıklıkla Filistin kentlerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda Filistinlilerle aralarında çatışma çıkıyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
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