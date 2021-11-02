Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gözaltı amacıyla Beytüllahim kentinin güneyindeki bir mülteci kampına baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Ayağından yaralanan 2 Filistinlinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.