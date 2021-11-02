ABD'nin New York kentinde bir market, molotof kokteylli saldırının hedefi oldu.

Saldırgan, çalışanların markette bulunduğu sırada içeriye molotof kokteyli attı.

Tam ikincisini hazırlarken, yoldan geçen bir adam müdahale etti.

Saldırganın elinden fırlayan molotof kokteyli yere düşerek, park halindeki bir araca doğru yayıldı.

Marketin içinde bulunanlar ise adeta dehşeti yaşadı.

Ayakkabılarından biri tutuşan market görevlisi, dengesini kaybederek yere düştü, ancak hemen toparlanarak kaçmayı başardı.

Diğer bir görevli ise rafların üzerinden atlayıp kapıya ulaşarak canını kurtardı.

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda can kaybı olmadı. Bir market görevlisi hafif yaralandı.

38 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı

