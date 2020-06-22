Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda, Batı Şeria'da 16, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.