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Meksika'da 1044 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı bin 44 artarak 21 bin 825'e yükseldi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 5 bin 343 artışla 180 bin 545’e çıktı. Koronavirüsü atlatanların sayısı ise 135 bin 279 olarak kaydedildi.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta, ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Etiketler: meksika'da koronavirüs covid-19 meksikaSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:35
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