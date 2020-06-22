Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 5 bin 343 artışla 180 bin 545’e çıktı. Koronavirüsü atlatanların sayısı ise 135 bin 279 olarak kaydedildi.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta, ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.