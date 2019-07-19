Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kefr Kaddum'daki gösteride 13 Filistinlinin İsrail güçlerince plastik mermiyle vurularak yaralandığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Büyük Dönüşü Yürüyüşü'nde de 97 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 47'si gerçek mermiyle olmak üzere 97 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılar arasında 2 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de olduğu aktarılırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA