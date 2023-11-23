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Dünya
AA 23.11.2023 12:10

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın arından Gazze’ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın arından Gazze’ye saldırıların devam edeceğini söyledi

Halevi, işgal edilen Gazze’nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi.

Gazze’ye yönelik saldırılara değinen Halevi, “Savaşı bitirmiyoruz. ‘Zafer’ kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas’ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların insani aranın ardından devam edeceğini söylemişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da insani aranın yarın başlaması bekleniyor.

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