Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze'yi yine bombaladı
[Fotoğraf: AA ]
İsrail, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı.
Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.
Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.
İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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