Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

"İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği; 203 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti.