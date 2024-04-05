İsrail Gazze'ye yardım için Erez Kapısı'nın açılmasını onayladı

Başbakanlık ofisi yıllarca Gazze Şeridi'ne yolcu girişi ve çıkışı için kullanılan tek sınır kapısı olan Erez'in geçici olarak açılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre İsrail, Gazze'nin 40 kilometre kuzeyindeki Aşdot limanından ve Kerem Şalom kapısı üzerinden Gazze'ye daha fazla yardım geçmesine izin verecek.

Bu hafta Gazze'ye gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında ABD merkezli yardım kuruluşunun 7 çalışanının öldürülmesinin ardından Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskı daha da artmıştı.

Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, "acil ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Biden, ABD'nin İsrail'e desteğinin geleceğinin İsrail'in sivilleri ve yardım çalışanlarını korumaya yönelik somut adımlar atmasına bağlı olduğunu söylemişti.