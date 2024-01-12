İsrail, Gazze'ye saldırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar ile mülteci kamplarına yönelik bombardımanlarını sürdürdü.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Havaalanı Caddesi'ndeki Ebu Suneyme ailesinin evini hedef alması sonucu ekiplerin 9 kişinin cesedini naklettiğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusundaki eş-Şavke bölgesinde bir evi hedef alması sonucu ise en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok kişi de yaralandı.

Son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına havadan ve karadan aralıksız düzenlediği bombardıman sonucu 30 Filistinlinin cesedi Han Yunus kentindeki hastanelere ulaştı.

İsrail uçakları Han Yunus'un merkezine şiddetli saldırlar düzenlerken, ölü ve yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.