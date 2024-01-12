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Dünya
AA 12.01.2024 05:02

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail, yeryüzündeki her özgür ve onurlu insan tarafından suçlanıyor

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçlandığını söyleyerek, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını övdü.

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail, yeryüzündeki her özgür ve onurlu insan tarafından suçlanıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ramallah'taki Nelson Mandela Meydanı'nda "Güney Afrika'nın ICJ'de İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını desteklemek için" gösteri düzenlendi.

Gösteri sırasında konuşma yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Filistin halkının yönetimi adına, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı gruplar adına ve Filistin halkımız adına Güney Afrika'ya teşekkür ediyorum. İnsanlık onurunun savunucuları olan sizleri gururla selamlıyorum." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda suçlanıyor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde suçlanıyor, Güney Afrika sokaklarında, Londra, Paris, Berlin, Washington, Madrid ve Brüksel sokaklarında suçlanıyor. İsrail, yeryüzündeki her özgür ve onurlu Arap, her Afrikalı ve her özgür insan tarafından suçlanıyor.”

Konuşmasında, "Gazze Şeridi'nde 23 binden fazla insanın öldürülmesi, suyun, elektriğin, ilacın kesilmesi soykırım değil mi? 60 bin yaralıyı öldürmeye çalışmak, 271 bin evi yıkmaya kalkışmak da soykırım değil mi?" diye soran Iştiyye, dünyadaki bazı insanların bunu görmek istemediğini söyledi.

İsrail'i öldürmeye teşvik edenin de öldürmek amacıyla öldürenin de suçlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, "İsrail, Deyr Yasin'den Tantura'ya, Ed-Devayime'den (1948 sınırlarındaki) Kefr Kasım'a ve Gazze'ye kadar halkımıza karşı suçlar işledi ve bu suçların tamamı Filistin halkımıza karşı işlendi." diye konuştu.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

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