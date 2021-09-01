Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesi 12 milden 15 mile çıkarıldı.

Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ekipman ve ürün geçişine açıldı, Gazze'den 5 bin Filistinli tüccara İsrail'e giriş izni verilecek.

Bunlara ek olarak İsrail'den Gazze'ye gönderilen tatlı suyun 5 milyon metreküp artırılacak.

Saldırılarda 66 çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

İsrail, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.