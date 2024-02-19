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Dünya
AA 19.02.2024 10:34

İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 136. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah, Nusayrat, Ez-Zevaide, Bureyc ve El-Megazi bölgelerindeki evlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki evlere düzenlenen topçu saldırılarda da ölen ve yaralanalar oldu.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde ise İsrail savaş uçakları en az iki evi bombaladı, saldırıda en az 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Ayrıca İsrail güçleri, Han Yunus'un doğu kesiminde yer alan Cezayir İhtisas Hastanesi yakınına konuşlandı.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin farklı bölgelerini havadan ve denizden bombaladı, yoğun bombardımanlarda onlarca Filistinli yaralandı.

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