İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un batısına yoğun saldırılar düzenlendiği belirterek, bölgedeki Hamas savaşçılarının ve altyapısının yok edildiği ileri sürüldü.

Bölgede 6 dakika içinde 50 noktanın havadan ve topçu birlikleriyle karadan bombalandığını kaydeden İsrail ordusu, söz konusu saldırıların karadaki İsrail askerlerine yardım amaçlı gerçekleştirildiğini savundu.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kente karadan saldırılarında patlama ve ağır makineli tüfek sesleri duyulduğunu aktardı.

Hava bombardımanının yanı sıra İsrail askeri araçları kuzey ve batısından Han Yunus'un içine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Han Yunus kentine yönelik bu saldırılar, İsrail ordusunun dün akşam kentteki bir binada meydana gelen patlamalar sonucu 3 askerinin öldüğünü ve 5'i ağır olmak üzere 14 askerinin yaralandığını duyurmasından saatler sonra gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi öldürülmüştü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 90 artarak 30 bin 410'a yükseldiğini duyurmuştu.